Anuel AA realiza nueva versión de una canción de Carlos Varela en su último disco

“Es increíble como se nota cuando hacen música desde la esencia y las vivencias, y cuando no.

En realidad, no soy fan de Anuel, pero me gusta este nuevo disco, refleja emociones. Te felicito”, señaló una internauta bajo el nombre de Jhoana García.

“No puedo sacarme esta canción de la mente, la pongo y me vienen recuerdos de mi viejo y me siento a orar. Le pido al cielo que me de fuerzas y sigo adelante con todo porque la vida sigue”, comentó otro usuario.