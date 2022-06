Anuel AA anuncia sus planes de boda con Yailín mientras fans se preocupan por su delgadez: "El desamor de Karol G"

“Pero ese Anuel no me agrada. Está muy flaco además con las pelucas al lado”; “¿Bebé qué pasó?”; “Se lo está llevando duro el desamor”; “Está así por el desamor de Karol G. Nadie que sea feliz anda así de acabado, eso no es flacura, eso es mala vida”, fueron algunos de los comentarios negativos