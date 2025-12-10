Antonio Mohamed busca conducir a Toluca al bicampeonato en México

Mohamed, de 55 años, le dio a Diablos Rojos su primer campeonato de liga desde el Clausura 2010 al vencer al América en mayo y lejos de relajarse con esa victoria, el estratega condujo al equipo escarlata al liderato por segundo torneo consecutivo

“Ha sido un año espectacular, con dos lideratos, el mayor goleo, el que más ganó y nos queda este último esfuerzo”, dijo el estratega. “Yo confío en que los jugadores lo van a entregar todos, después veremos si nos alcanzó o no”.

Si logra el objetivo de ganar otro título, Toluca se unirá a una lista de cinco equipos en lograr ser bicampeones desde que se instalaron los torneos cortos en México en 1996. Antes lo hicieron Pumas, León, Atlas y América.

“Este era un club totalmente organizado y preparado para ganar. Nosotros tuvimos que venir a poner nuestra parte para que el equipo pudiera florecer”, sostuvo.

Toluca tiene en la mira alcanzar los 12 títulos para empatar a Chivas en el segundo puesto entre los más laureados en el país, una categoría liderada por América con 16.

Hacer que los equipos rindan en el torneo mexicano es una especialidad de Mohamed, quien alcanzó su séptima final en México y busca su quinto título de liga. Antes fue campeón con Tijuana, América Monterrey y Toluca.

“El Turco tiene mucha experiencia en el fútbol mexicano y es importante, es diferente jugar un campeonato a 10-11 meses que un torneo corto con Liguilla, y él lo sabe”, dijo el delantero portugués Paulinho, tres veces máximo anotador en la liga mexicana.

Si lo logra sería el tercer entrenador en la historia del fútbol mexicano con cinco campeonatos de liga y se colocaría a dos de los líderes históricos, Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti.

Guido Pizarro busca otro título con Tigres, ahora como técnico

Ferretti conquistó cinco de sus siete títulos justo con Tigres, con una base de jugadores que sigue vigente en el club. El argentino Guido Pizarro, quien después de retirarse como jugador, tomó el puesto en marzo de este año.

En su primer torneo completo al frente del equipo universitario, Pizarro logró clasificar al equipo como segundo de la tabla y ahora podría ser el primero en México en ser campeón como jugador y después como entrenador.

Si Tigres consigue el campeonato sumaría nueve y empataría a Cruz Azul en el cuarto sitio entre los más ganadores.

El encuentro de ida será en el estadio Universitario de Monterrey, al norte del país y la vuelta el domingo en el estadio Nemesio Diez, de Toluca.

En la final, a diferencia de las rondas previas, el ganador no puede ser dirimido por la posición en la tabla y para romper un empate se contemplan tiempos extras y penales.

