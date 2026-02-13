americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antonelli lidera a Russell mientras Mercedes domina el último día de pruebas de F1 en Bahrein

SAKHIR, Bahrein (AP) — Los pilotos de Mercedes Kimi Antonelli y George Russell fueron los más rápidos al final de tres días de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein el viernes.

George Russell, piloto británico de Mercedes, rueda en el tercer día de pruebas de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein, el viernes 13 de febrero de 2026, en Sakhir, Bahrein. (AP Foto/Altaf Qadri)
George Russell, piloto británico de Mercedes, rueda en el tercer día de pruebas de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein, el viernes 13 de febrero de 2026, en Sakhir, Bahrein. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Antonelli encabezó la sesión de la tarde, sustituyendo a Russell al volante. Russell marcó el ritmo por la mañana, ya que los equipos solo pueden tener un coche en pista durante la prueba.

Hay otros tres días de pruebas programados la próxima semana en Bahrein, después de una discreta prueba de “shakedown” en España el mes pasado.

Russell señaló que Mercedes aún tiene trabajo por hacer antes de la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

“Barcelona fue muy fluida, y probablemente más fluida de lo que en realidad anticipábamos, en términos de fiabilidad, en términos de rendimiento. Hemos llegado a Bahrein y, en ambos aspectos, hemos dado un paso atrás.

“Tenemos otra prueba, falta un mes para Melbourne. Obviamente estamos muy centrados en el rendimiento, pero también hay que terminar la carrera si quieres pelear por el resultado. Como piloto, siempre estás centrado en el rendimiento, y varios miembros del equipo están realmente centrados en la fiabilidad y trabajando duro en ello”, comentó Russell.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton probó durante todo el día y fue segundo, a más de medio segundo de Antonelli.

Oscar Piastri, de McLaren, también participó en ambas sesiones y terminó cuarto. Max Verstappen, de Red Bull, e Isack Hadjar le siguieron.

Los pilotos están probando coches nuevos en medio de cambios de gran alcance para 2026 que han hecho que los monoplazas sean más pequeños y ligeros, y han puesto de relieve la estrategia de cargar una batería a bordo y usar energía eléctrica para aumentar la velocidad.

Hadjar elogió la nueva unidad de potencia del equipo y afirmó que “hasta ahora parece fiable, potente, así que estoy muy contento por el momento. Ya estoy muy sorprendido desde el shakedown de Barcelona hasta aquí, por la cantidad de vueltas que logramos completar.

“Simplemente parece más fácil llevarlo al límite en comparación con el coche del año pasado. En general es un poco más lento, y también más ligero, más pequeño”.

Charles Leclerc marcó el ritmo para Ferrari el jueves, siendo el más rápido por medio segundo sobre el campeón Lando Norris. Norris encabezó la tabla el miércoles.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter