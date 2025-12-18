americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Anthony Richardson recibe permiso para entrenar, pero Colts mantendrán a Philip Rivers como titular

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Colts de Indianapolis le dieron permiso al quarterback Anthony Richardson de regresar a entrenar el jueves, pero Philip Rivers seguirá siendo el titular para el crucial enfrentamiento del lunes por la noche contra los 49ers de San Francisco.

ARCHIVO - Foto del quarterback de los Colts de Indianápolis Anthony Richardson en la banda del encuentro ante los Texans de Houston el 30 de noviembre del 2025. (AP Foto/Zach Bolinger, Archivo)
ARCHIVO - Foto del quarterback de los Colts de Indianápolis Anthony Richardson en la banda del encuentro ante los Texans de Houston el 30 de noviembre del 2025. (AP Foto/Zach Bolinger, Archivo) AP

El movimiento abre la puerta para que Richardson regrese de la reserva de lesionados antes del final de esta temporada, pero el entrenador Shane Steichen dijo el jueves que Richardson no será activado esta semana.

Indy llamó al retirado Rivers, de 44 años, la semana pasada después de que el mariscal de campo titular Daniel Jones sufriera una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada y el novato suplente Riley Leonard se lesionara la rodilla derecha en la derrota ante Jacksonville. A pesar de tomar sus primeros snaps en casi cinco años la semana pasada en Seattle, Rivers casi llevó a los Colts a la victoria. Indy perdió 18-16.

Richardson ha estado fuera desde mediados de octubre después de fracturarse un hueso orbital durante un inusual accidente mientras estiraba con una banda en el vestuario durante los calentamientos previos al juego.

Steichen dijo que Richardson fue autorizado porque el hueso ha sanado, aunque Richardson continúa teniendo limitaciones de visión.

Los Colts (8-6) han perdido cuatro juegos consecutivos y cinco de seis, cayendo del lideto de la AFC Sur al puesto número ocho en la clasificación de la conferencia, lo que los dejaría fuera de los playoffs. San Francisco (10-4) está tratando de superar a los Rams de Los Ángeles y Seahawks de Seattle en la NFC Oeste para capturar el puesto número 1 en su conferencia.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter