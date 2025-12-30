Anthony Rendón, antesalista de Angelinos, reestructurará último año de contrato de 245 millones

ARCHIVO - Anthony Rendón, de los Angelinos de Los Ángeles, corre a la antesala en un juego ante los Rangers de Texas, el 6 de septiembre de 2024 (AP Foto/Tony Gutiérrez, archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Angelinos no habían anunciado ningún avance en la negociación con Rendón, quien no jugó la temporada pasada tras una cirugía de cadera.

El equipo y Rendón han modificado el acuerdo para reestructurar los 38 millones restantes que se le deben al tercera base en 2026, presumiblemente distribuyendo el dinero a lo largo del tiempo.

Rendón sigue en la nómina y continúa su rehabilitación en casa en Houston, pero su terrible etapa con los Angelinos podría haber terminado.

El enorme contrato de agente libre de Rendón no ha dado casi ningún fruto para los Angelinos. El pelotero, otrora destacado con los Nacionales de Washington ha estado lesionado la mayor parte de las últimas cinco temporadas y ha jugado solo 257 duelos con el uniforme de los Angelinos, bateando para .242 con 22 jonrones, 125 carreras impulsadas y un OPS de .717.

Si Rendón no juega en 2026, habrá aparecido apenas en alrededor de un cuarto de los encuentros totales de los Angelinos durante sus siete temporadas con el equipo.

Rendón lideró las mayores en carreras impulsadas, fue seleccionado al Juego de Estrellas y ganó un anillo de la Serie Mundial en 2019 para culminar un destacado período de cuatro años con Washington. Después de jugar bastante bien para Los Ángeles durante la temporada 2020 acortada por la pandemia, no estuvo ni cerca de ser ese jugador en los cuatro años siguientes con los Angelinos, quienes no han llegado a los playoffs ni han tenido un récord ganador durante su estadía.

Durante los últimos cinco años, Rendón lidió con lesiones en la ingle, la rodilla izquierda, el tendón de la corva izquierda, la espinilla izquierda, los músculos oblicuos, la parte baja de la espalda, ambas muñecas y ambas caderas.

Rendon también causó disgusto entre los fanáticos de los Angelinos con comentarios públicos en los que pareció decir que no le gusta el béisbol, aunque intentó aclarar su conexión con el juego como una relación de negocios que no es tan importante como su familia o su religión.

Había criticado previamente la duración de los juegos y el nivel de emoción del béisbol, diciendo que no ve este deporte por TV.

El venezolano Luis Rengifo y el cubano Yoán Moncada jugaron en gran medida en la tercera base la temporada pasada por los Angelinos. Ambos son actualmente agentes libres.

El acuerdo de Rendón podría encabezar la larga lista de pésimas adquisiciones de jugadores de alto precio por parte de los Angelinos durante la gestión del propietario Arte Moreno, incluidas las de Gary Matthews Jr., Josh Hamilton y Zack Cozart y los canjes fallidos por Vernon Wells y Justin Upton.

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum en Nueva York contribuyó a este informe.

