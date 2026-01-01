Anthony Joshua se queda en Nigeria para recuperarse tras accidente

Compartir en:









Un vehículo que transportaba al excampeón de peso pesado y a dos de sus asociados chocó contra un camión estacionado el lunes en la autopista Lagos-Ibadan, una vía principal que conecta el estado de Ogun con Lagos. Los dos asociados, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, fallecieron.

Joshua fue dado de alta de un hospital de Lagos el miércoles por la tarde y rindió homenaje a sus asociados fallecidos en la morgue.

“Como se informó, Anthony fue dado de alta del hospital anoche y permanecerá en Nigeria durante los próximos días”, le informó el jueves a The Associated Press su promotor, Matchroom Boxing.

El escritor de deportes de AP, Steve Douglas, en Manchester, Inglaterra, contribuyó a este informe.

FUENTE: AP