Anthony Fauci renuncia al Gobierno de EEUU tras ser la cara visible durante la pandemia

Estoy muy orgulloso de nuestros muchos logros. He trabajado y aprendido de innumerables personas talentosas y dedicadas en mi propio laboratorio, en el NIAID, en los NIH y más allá. A ellos les expreso mi permanente respeto y gratitud”, agregó el médico de 81 años.

“Durante los últimos 38 años como director del NIAID, he tenido el enorme privilegio de servir y asesorar a siete presidentes de los Estados Unidos, comenzando con el presidente Ronald Reagan, sobre amenazas de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, incluido el VIH/SIDA, Nilo Occidental virus, los ataques de ántrax, la influenza pandémica, varias amenazas de influenza aviar, el ébola y el zika, entre otros, y, por supuesto, más recientemente, la pandemia de Covid-19”, continuó el galeno, objeto de polémica por el manejo de la respuesta a la pandemia y su tensa relación con el ex presidente Donald Trump.

“Estoy particularmente orgulloso de haber servido como asesor médico principal del presidente Joe Biden desde el primer día de su administración”, añadió.

“Si bien me estoy mudando de mis puestos actuales, no me jubilaré. Después de más de 50 años de servicio en el gobierno, planeo continuar con la siguiente fase de mi carrera mientras todavía tenga tanta energía y pasión por mi campo. Quiero usar lo que aprendí como director del NIAID para seguir avanzando en la ciencia y la salud pública y para inspirar y asesorar a la próxima generación de líderes científicos a medida que ayuden a preparar al mundo para enfrentar futuras amenazas de enfermedades infecciosas”

“Durante los próximos meses, continuaré dedicando todo mi esfuerzo, pasión y compromiso a mis responsabilidades actuales, y ayudaré a preparar el Instituto para una transición de liderazgo. NIH cuenta con algunos de los científicos más talentosos del mundo, y no tengo ninguna duda de que estoy dejando este trabajo en manos muy capaces”.

“Gracias al poder de la ciencia y las inversiones en investigación e innovación, el mundo ha podido combatir enfermedades mortales y ayudar a salvar vidas en todo el mundo. Estoy orgulloso de haber sido parte de este importante trabajo y espero ayudar a continuar haciéndolo en el futuro”, concluyó.

