Anthony Edwards y Timberwolves superan a Clippers mermados por 94-88

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Anthony Edwards anotó 31 puntos, Donte DiVincenzo sumó 18 y los enrachados Timberwolves de Minnesota vencieron el jueves 94-88 a los Clippers de Los Ángeles.

Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, dispara frente a Jaylen Clark, de los Clippers de Los Ángeles, en el duelo del jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/Kyusung Gong)
Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, dispara frente a Jaylen Clark, de los Clippers de Los Ángeles, en el duelo del jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/Kyusung Gong)

Jaden McDaniels y Ayo Dosunmu anotaron 12 puntos cada uno, mientras que Rudy Gobert capturó 13 rebotes para ayudar a que los Wolves mejoraran a 5-1 desde el 9 de febrero y a 3-1 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Edwards, quien regresaba al escenario del Juego de Estrellas, donde fue elegido el Jugador Más Valioso, encestó 12 de 24 tiros de campo y sentenció la victoria con un triple en retroceso sobre dos defensores para poner el marcador 92-88 con 42,9 segundos por jugar.

Minnesota mejoró a una foja de 2-0 en una gira de tres partidos.

Derrick Jones Jr. anotó 18 puntos y Bennedict Mathurin agregó 14 para los Clippers, que tuvieron problemas desde el inicio, al sumar 38 puntos en la primera mitad, su menor cantidad en la temporada.

Kris Dunn aportó 11 puntos a la causa de Los Ángeles, que perdió tres partidos consecutivos por primera vez desde diciembre.

Los Clippers tuvieron dificultades en el ataque sin su estrella Kawhi Leonard (tobillo).

Los Angeles acertó el 40,5% de sus disparos de campo, incluido 18,2% (4 de 22) en el segundo cuarto. Minnesota embocó 43,4% de sus tiros en el partido.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

