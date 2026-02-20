Anthony Edwards anota 40 puntos y Wolves propinan a Mavericks su 10ma derrota seguida

Compartir en:









Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, sonríe tras la victoria sobre los Mavericks de Dallas, el viernes 20 de febrero de 2026 (AP Foto/Lily Dozier) AP

Rudy Gobert aportó 22 puntos, 17 rebotes y tres tapas, en tanto que Naz Reid sumó 21 unidades a la causa de los Timberwolves, que dilapidaron una ventaja de 17 puntos en la primera mitad antes de que Edwards tomara el control en el tramo final.

Tyus Jones empató el partido a 103 con una bandeja flotada a falta de 6:55 minutos, lo cual culminó una racha de 12-2 de los Mavericks y puso fin a un tramo de 36:32 durante el cual los Timberwolves estuvieron al frente. Pero Edwards respondió mediante un triple con paso atrás y Reid encestó otro menos de un minuto después.

Los Mavericks nunca tomaron la delantera.

Edwards, que tiene ocho partidos de 40 puntos esta temporada, anotó 14 en el cuarto periodo.

Khris Middleton firmó 18 puntos y Marvin Bagley añadió 15 unidades y 13 rebotes para los Mavs, que atraviesan su racha de derrotas más larga en 28 años.

Los Mavericks ganaron por última vez el 22 de enero contra los Warriors de Golden State. Jugaron por tercer encuentro consecutivo sin el novato estrella Cooper Flagg, cuyo pie torcido necesitaba un poco más de tiempo para sanar del que le permitió el receso del Juego de Estrellas.

Max Christie (tobillo) también estuvo fuera en un equipo que además ha perdido por lesión a Kyrie Irving y Dereck Lively por el resto de la temporada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP