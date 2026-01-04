americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Anthony Edwards anota 35 puntos en la victoria de los Timberwolves 141-115 sobre los Wizards

WASHINGTON (AP) — Anthony Edwards anotó 35 puntos, Julius Randle añadió 22, y los Timberwolves de Minnesota completaron una barrida de temporada sobre los Wizards de Washington con una victoria aplastante de 141-115 el domingo por la noche.

Anthony Edwards (5), de los Timberwolves de Minnesota, tira a la canasta durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Wizards de Washington, el domingo 4 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Anthony Edwards (5), de los Timberwolves de Minnesota, tira a la canasta durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Wizards de Washington, el domingo 4 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Rudy Gobert tuvo 18 puntos y 14 rebotes para su 15to doble-doble de la temporada para Minnesota, que superó a Washington 76-48 en la pintura. Los Timberwolves terminaron su gira con un récord de 3-1 y ganaron en días consecutivos por tercera vez esta temporada.

CJ McCollum anotó 20 puntos para liderar a Washington, que con un récord de 9-25 tiene el segundo peor registro en la Conferencia Este. Los Wizards habían ganado cuatro de cinco.

Minnesota tuvo su tercer juego de más de 140 puntos de la campaña, mientras que los Wizards permitieron más de 140 por cuarta vez.

Los Timberwolves no estuvieron en desventaja después de los primeros cinco minutos gracias al fuerte inicio de Edwards. El escolta anotó 16 puntos en el primer cuarto —su mayor cantidad en el período inicial esta temporada— mientras Minnesota construía una ventaja de 38-28.

Washington tuvo nueve pérdidas de balón en la primera mitad y solo forzó una. Minnesota anotó 12 a partir de pérdidas de balón en camino a una ventaja de 73-58 al medio tiempo y tuvo una ventaja de 26-13 en puntos por pérdidas de balón durante el juego.

Los Wizards nunca se acercaron a menos de 13 después del medio tiempo. Edwards anotó 18 en el tercer cuarto mientras los Timberwolves se alejaban para una ventaja de 108-79. Su mayor ventaja fue de 37.

Edwards, quien no jugó en el cuarto cuarto, también tuvo seis rebotes e igualó su máximo de la temporada con cuatro robos.

Los Timberwolves han ganado tres juegos consecutivos en Washington por primera vez desde el 12 de enero de 2002 hasta el 12 de diciembre de 2003.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter