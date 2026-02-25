Anthony Edwards anota 34, Timberwolves vencen a Trail Blazers 124-121

Julius Randle, alero de los Timberwolves de Minnesota, dispara entre Kris Murray (izquierda) y Sidy Cissoko, de los Trail Blazers de Portland, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Jenny Kane) AP

Donte DiVincenzo aportó 19 puntos y encestó cinco triples, mientras que Julius Randle terminó con 13 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Rudy Gobert anotó apenas 10 puntos, pero capturó 19 rebotes y cambió el partido con su labor defensiva.

Fue un duelo cerrado, físico y de ida y vuelta, con 15 cambios de ventaja en el marcador, pero el acierto de Minnesota desde la línea de 3 puntos (17 de 35) fue suficiente para contener a los Blazers, que atinaron 14 de 35 desde larga distancia.