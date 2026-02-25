americateve

Anthony Edwards anota 34, Timberwolves vencen a Trail Blazers 124-121

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Anthony Edwards anotó 34 puntos y encestó cinco triples para ayudar a que los Timberwolves de Minnesota resistieran apenas y superaran el martes 124-121 a los Trail Blazers de Portland, con lo que lograron su cuarta victoria en sus últimos cinco partidos.

Julius Randle, alero de los Timberwolves de Minnesota, dispara entre Kris Murray (izquierda) y Sidy Cissoko, de los Trail Blazers de Portland, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Jenny Kane)
Julius Randle, alero de los Timberwolves de Minnesota, dispara entre Kris Murray (izquierda) y Sidy Cissoko, de los Trail Blazers de Portland, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Jenny Kane)

Jaden McDaniels sumó 27 puntos, seis rebotes, tres asistencias, dos robos y cinco tapas por los Timberwolves.

Donte DiVincenzo aportó 19 puntos y encestó cinco triples, mientras que Julius Randle terminó con 13 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Rudy Gobert anotó apenas 10 puntos, pero capturó 19 rebotes y cambió el partido con su labor defensiva.

Jrue Holiday encabezó a los Blazers con 22 puntos. Jerami Grant obtuvo 18 unidades, mientras que Donovan Clingan anotó 11 tantos y capturó 15 rebotes.

Scoot Henderson aportó 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias desde la banca.

Fue un duelo cerrado, físico y de ida y vuelta, con 15 cambios de ventaja en el marcador, pero el acierto de Minnesota desde la línea de 3 puntos (17 de 35) fue suficiente para contener a los Blazers, que atinaron 14 de 35 desde larga distancia.

