Anthony Davis se recupera con 29 puntos en derrota de Rockets ante Mavs 122-109

DALLAS (AP) — Anthony Davis anotó 29 puntos y los Mavericks de Dallas vencieron 122-109 el sábado por la noche a los Rockets de Houston para concluir un back-to-back tras una derrota abultada ante el campeón defensor Oklahoma City.

Anthony Davis (3), alero de los Mavericks de Dallas, reacciona a una decisión arbitral durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Rockets de Houston en Dallas, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Photo/LM Otero)
Anthony Davis (3), alero de los Mavericks de Dallas, reacciona a una decisión arbitral durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Rockets de Houston en Dallas, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Photo/LM Otero) AP

Davis acertó 14 de 19 tiros de campo una noche después de hacer solo uno de nueve tiros y anotar dos puntos en 24 minutos en una derrota 132-111 ante el Thunder. Fue la menor cantidad de puntos en la carrera del diez veces All-Star cuando jugó al menos 20 minutos.

Kevin Durant anotó 20 de sus 27 puntos en la primera mitad, pero terminó sin jugar en el último cuarto después de que los Mavericks superaron a Houston 37-20 en el tercero y tomaron una ventaja de 21 puntos al inicio del cuarto. El juego estaba empatado al medio tiempo.

Cooper Flagg anotó 19 puntos, y una de sus tres asistencias fue un ingenioso pase de rebote en transición a Ryan Nembhard para una ventaja de 98-77. Brandon Williams anotó 20 puntos como base suplente de Nembhard, el novato que tuvo 11 puntos y siete asistencias en su sexta titularidad consecutiva, la primera de su carrera.

Naji Marshall venció el reloj del tercer cuarto con su único triple y anotó 15 puntos.

Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos y Aaron Holiday agregó 19 para los Rockets.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

