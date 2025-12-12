Anthony Davis logra 24 puntos y 14 rebotes en victoria de Mavericks por 119-111 sobre Nets

Compartir en:









Anthony Davis, de los Mavericks de Dallas, reacciona durante el partido del viernes 12 de diciembre de 2025, ante los Nets de Brooklyn (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Cooper Flagg consiguió 22 puntos y ocho asistencias por los Mavericks (10-16), que han ganado cinco de sus últimos seis encuentros, incluidos dos seguidos en casa por primera vez esta temporada. Naji Marshall anotó 17 unidades.

Michael Porter Jr. firmó 34 puntos para liderar a los Nets (6-18), quienes habían ganado tres de cuatro tras un inicio de 3-16. Porter ha anotado al menos 30 puntos en cuatro duelos consecutivos por primera vez en sus siete años de carrera en la NBA.

El novato de Brooklyn, Danny Wolf, añadió 17 puntos, 12 de ellos en la segunda mitad. Nic Claxton contabilizó 14 unidades y diez rebotes.

Los Mavericks superaron a los Nets 66-44 en la pintura a pesar de que Davis jugó como centro en lugar de ala-pívot. Dallas no contó con los pívots Dereck Lively II y Daniel Gafford debido a lesiones.

Los Nets lograron su mejor proporción de triples de la temporada con un 43,6%, al encestar 17 de 39. Porter acertó seis de diez desde la distancia de tres puntos.

