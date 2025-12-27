americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antetokounmpo en duda con Bucks para el sábado mientras se recupera de lesión

CHICAGO (AP) — Giannis Antetokounmpo podría estar a punto de regresar tras la distensión en el gemelo derecho que ha mantenido al dos veces MVP fuera de los últimos ocho partidos de los Bucks de Milwaukee.

ARCHIVO — El griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona tras sufrir una lesión durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Pistons de Detroit, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Milwaukee. (AP Photo/Kylie Bridenhagen, Archivo)
ARCHIVO — El griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona tras sufrir una lesión durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Pistons de Detroit, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Milwaukee. (AP Photo/Kylie Bridenhagen, Archivo) AP

Los Bucks emitieron un informe de lesiones que incluyó a Antetokounmpo como cuestionable para el partido del sábado en Chicago, en lugar de descartarlo por completo.

Antetokounmpo no ha jugado desde que se lesionó el gemelo en menos de tres minutos durante la victoria de los Bucks por 113-109 sobre los Pistons de Detroit el 3 de diciembre. La lesión ocurrió en el cuarto partido de Antetokounmpo tras regresar de una distensión en el aductor izquierdo que le hizo perderse cuatro partidos.

“Quizás fue un error de mi parte volver un poco antes, porque una vez que regresas, empiezas a sobrecompensar”.

Los Bucks han tenido un récord de 2-6 en los ocho partidos que Antetokounmpo se ha perdido debido al problema en el gemelo. Hasta ahora esta temporada, los Bucks tienen un récord de 9-8 con Antetokounmpo y 3-11 sin él.

Antetokounmpo, quien cumplió 31 años el seis de diciembre, ha promediado 28.9 puntos, 10.1 rebotes y 6.1 asistencias esta temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter