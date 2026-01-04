americateve

Antetokounmpo anota 37 en la victoria de los Bucks 115-98 sobre los Kings

SACRAMENTO (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos y consiguió 11 rebotes mientras los Bucks de Milwaukee lograron una victoria de 115-98 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Precious Achiuwa, centro, de los Kings de Sacramento, presiona a Giannis Antetokounmpo (34), de los Bucks de Milwaukee, quien intenta penetrar el área rival durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)
Antetokounmpo encestó 13 de 17 tiros de campo y 11 de 13 desde la línea de tiros libres en 31 minutos, mientras los Bucks ganaron por quinta vez en sus últimos siete juegos. Kevin Porter Jr. añadió 25 unidades y diez asistencias, mientras que Myles Turner anotó 15 tantos.

Russell Westbrook consiguió 21 puntos y Zach LaVine sumó 20 para los Kings, quienes han perdido cinco juegos en fila.

Antetokounmpo anotó con una bandeja, y A.J. Green hizo un tiro libre por falta técnica para poner a los Bucks arriba 62-42 al final del segundo cuarto. Antetokounmpo encestó seis de siete tiros de campo y los tres intentos desde la línea de libres para un total de 15 unidades en la primera mitad.

Después de lanzar con un 54.5% en el primer cuarto, los Kings descendieron a un 26.1% en el segundo, sumando 18 puntos en total.

Con una desventaja de 24 puntos en el tercer cuarto, los Kings realizaron una racha de 29-8, culminada con una canasta de Drew Eubanks para reducir la ventaja de los Bucks a 88-83. Milwaukee respondió con una racha de 18-5, completada con dos tiros libres de Antetokounmpo.

LaVine regresó a la alineación después de perderse los últimos nueve juegos debido a un esguince en el tobillo izquierdo, pero no fue parte del quinteto titular.

