americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antetokounmpo anota 29 puntos en su regreso y Bucks rompen racha de 5 victorias de Bulls

CHICAGO (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos en su regreso tras una ausencia de ocho partidos, y los Bucks de Milwaukee rompieron la racha de cinco victorias consecutivas de los Bulls de Chicago, al doblegarlos el sábado por 112-103.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, dispara frente a los Bulls de Chicago en el encuentro del sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Nam Y. Huh)
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, dispara frente a los Bulls de Chicago en el encuentro del sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso y que había estado fuera por una distensión en el gemelo derecho, añadió ocho rebotes en su primer partido desde el 3 de diciembre. Jugó 25 minutos —el entrenador Doc Rivers dijo antes del partido que el alero tendría su tiempo restringido.

Ryan Rollins anotó 20 puntos y Bobby Portis añadió 17 unidades y diez rebotes por Milwaukee, que había perdido seis de ocho.

Con una ventaja de 95-94 y unos cinco minutos por jugar, Milwaukee consiguió triples de Rollins y AJ Green durante una racha de 8-0 que le dio un respiro. Los Bulls nunca se acercaron a menos de tres el resto de la noche.

Nikola Vucevic y Coby White anotaron 16 puntos cada uno y Josh Giddey añadió 13 a la causa de Chicago.

Los jugadores de ambos equipos se estaban increpando después de que sonó el bocinazo final, presumiblemente porque a los Bulls no les gustó el último pase de escapada de los Bucks a Antetokounmpo, pero las fricciones nunca escalaron y todos abandonaron la cancha.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter