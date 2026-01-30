Antes de su posible adiós a Seahawks, el corredor Kenneth Walker III está en su mejor forma

Kenneth Walker III, corredor de los Seahawks de Seattle, se lanza para anotar frente a Byron Young, de los Rams de Los Ángeles, el domingo 25 de enero de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Inicialmente, le dijeron a Walker que Charbonnet, quien lideró a los Seahawks con 12 touchdowns por tierra y se convirtió en el primer jugador de Seattle desde Marshawn Lynch en 2014 en anotar al menos diez veces en una temporada, iba a estar bien.

Los Seahawks terminaron eliminando a los 49ers de San Francisco. Y, desde entonces, Walker ha asumido un papel más importante por Seattle, que ahora está a una victoria de conquistar el segundo título del Super Bowl en la historia del equipo.

"Obviamente, es desafortunado lo que le pasó", dijo Walker a The Associated Press. "Pero he estado pasando por esto toda la temporada. He estado preparado para lo que sea".

Walker, quien corrió más de 1.000 yardas esta temporada (1.027) por primera vez desde su año de novato, no sólo ha estado preparado, sino que ha sobresalido en ausencia de Charbonnet. Incluyendo el encuentro en el que Charbonnet se lesionó, Walker ha promediado 4,7 yardas por acarreo en la postemporada, atrapó los siete pases lanzados en su dirección para 78 yardas por aire y se lanzó a la zona de anotación cuatro veces por tierra.

Antes de la victoria de los Seahawks por 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles en la final de la Nacional, el coordinador ofensivo Klint Kubiak señaló el video como razón suficiente para que Walker pudiera manejar algunas jugadas más.

"Jugó un fútbol americano realmente bueno", dijo Kubiak la semana pasada. "Tenemos toda la confianza del mundo en él para llevar una carga más pesada, pero no todo recae en él. Tiene ayuda detrás de él. Contamos con él".

En los últimos tres duelos de la temporada regular de los Seahawks, Walker también recorrió al menos 100 yardas totales en dos ocasiones. Atribuyó su éxito individual a la atención al detalle de Seattle en todos los aspectos del juego terrestre como equipo.

"Los linieros golpean a sus hombres, identifican a quién debían bloquear", dijo Walker. "Todos, en general, supieron con mayor detalle a quién debían bloquear. Receptores, alas cerradas, todos están en la misma sintonía".

Pero nadie ha recibido más atención que Walker antes de lo que podría ser su último partido con el uniforme de los Seahawks. El corredor de 25 años está en el último año de su contrato de novato y prevé convertirse en agente libre en 2026.

Dada su producción, Walker se perfila para un aumento salarial significativo.

El gerente general John Schneider, quien seleccionó a Walker en la segunda ronda del draft de 2022, estaría triste si el egresado de Michigan State se marcha.

"Ken ha sido increíble", dijo Schneider. "Explosivo. Diría que tal vez un poco más decisivo el último mes y medio. Es un agente libre. Nos encantaría tenerlo de vuelta".

