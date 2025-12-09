americateve

Ante desafíos por apretada agenda, Zelenskyy responde preguntas de reporteros mediante chat grupal

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no tuvo tiempo para realizar una conferencia de prensa tradicional durante un vertiginoso viaje de 36 horas por Europa esta semana, así que improvisó.

Por primera vez desde la invasión rusa, Zelenskyy —quien usualmente responde a las preguntas de los reporteros en persona mientras recorre el mundo— se comunicó con los medios de comunicación a través de un chat grupal. Mientras volaba entre Londres y Bruselas, respondió a una larga lista de preguntas de reporteros ucranianos e internacionales, enviando clips de audio por WhatsApp.

Su modo de comunicación elegido fue, si no sin precedentes, al menos extremadamente raro para un líder mundial.

El zumbido bajo del avión se mezclaba con su voz ronca y cansada, pero su mensaje se transmitió claramente: En medio de negociaciones inciertas para poner fin a la guerra, Ucrania, dijo, no puede ceder territorio.

"Sin duda, Rusia insiste en que entreguemos territorios", afirmó en un mensaje entrecortado el lunes por la noche. "Según la ley, no tenemos tal derecho... y para ser franco, tampoco tenemos un derecho moral".

Los vaivenes de la diplomacia

Con la perspectiva de las negociaciones cambiando día a día, el equipo de Zelenskyy se embarcó en una agenda repleta para consolidar el apoyo en Europa.

Zelenskyy se reunió con los líderes de Gran Bretaña, Alemania y Francia en Londres, y con los jefes de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas, antes de viajar a Roma para conversaciones con el primer ministro italiano y el papa León XIV.

Un tema clave que se está discutiendo es si Ucrania debería ceder territorio ocupado por Rusia a cambio de garantías de seguridad, pero las conversaciones se han complicado por la incertidumbre sobre el compromiso de la administración Trump con la seguridad europea.

La importancia de mantenerse visible

Desde el inicio de la guerra, Zelenskyy ha mostrado un deseo de comunicarse en tiempo real de cualquier manera que sea necesaria.

Cuando Kiev fue sitiada poco después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en 2022, Zelenskyy intentó tranquilizar al público a través de lo que parecía ser un video de celular con tres altos funcionarios, quizás su discurso más conocido.

"Todos estamos aquí", declaró en ese momento. "Nuestros soldados están aquí, los ciudadanos de nuestro país están aquí protegiendo nuestra independencia, y vamos a seguir haciéndolo".

Desde entonces, Zelenskyy ha hecho de la comunicación frecuente una prioridad estratégica en un ciclo desafiante de mensajes en video, discursos remotos a parlamentos y conferencias occidentales, publicaciones nocturnas y apariciones públicas de alta seguridad.

El intercambio de WhatsApp del lunes por la noche concluyó cuando su avión aterrizó en Bruselas, justo antes de ser llevado a su siguiente ronda de reuniones.

Preguntó a los reporteros: "¿Qué les pareció este formato? Si les funciona, entonces cuando tengamos la oportunidad, compartiremos nuestros pensamientos y decisiones de esta manera nuevamente".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

