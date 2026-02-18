americateve

Ante caída de inflación, Gran Bretaña podría reducir tasas de interés

La inflación en el Reino Unido cayó a su nivel más bajo en 10 meses, en gran medida gracias a la bajada de los precios de los alimentos y la gasolina, mostraron el miércoles cifras oficiales, un descenso que ha reforzado las expectativas de que el Banco de Inglaterra recortará las tasas de interés en marzo.

La secretaria del Tesoro de Gran Bretaña Rachel Reeves en Londres el 4 de febrero del 2026. (AP foto/Alastair Grant)
La Oficina Nacional de Estadísticas indicó que el índice de precios al consumidor fue 3% más alto en enero que un año antes, por debajo del 3,4% de diciembre.

La caída estuvo en línea con las expectativas de los analistas y sitúa a la inflación en una trayectoria clara hacia el objetivo del 2% del banco central en los próximos meses. Al mantener sin cambios su tasa de interés principal en 3,75% en su última reunión a principios de este mes, el banco pronosticó que la inflación volvería al objetivo en abril.

La nueva disminución de la inflación aportará cierto alivio al gobierno laborista, que ha visto caer con fuerza sus índices en las encuestas desde que regresó al poder en julio de 2024, en parte por las presiones del costo de vida.

"Reducir el costo de vida es mi prioridad número uno", declaró la secretaria del Tesoro Rachel Reeves el miércoles.

La inflación está prevista a alcanzar la meta en abril, en gran medida por la acción del gobierno. En su presupuesto del pasado noviembre, Reeves anunció que recortaría algunos impuestos para reducir las facturas de energía doméstica.

Con la inflación a la baja, ahora se espera ampliamente una reducción de las tasas de interés en marzo. La gran pregunta en los mercados financieros es cuántas reducciones adicionales habrá este año.

"La inflación probablemente caerá más en los próximos meses, volviendo al 2% en un futuro cercano, lo que debería abrir la puerta a nuevos recortes de tasas más adelante este año", estimó Luke Bartholomew, economista jefe adjunto de la gestora de activos Aberdeen.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

