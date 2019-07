Anne Hathaway se abre sobre problemas de fertilidad

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

"Creo que tenemos una idea única sobre cómo quedar embarazada", dijo Hathaway a The Associated Press el sábado. "Una queda embarazada y en la mayoría de los casos es un momento realmente feliz, pero para mucha gente que está tratando de quedar embarazada, esa no es la verdadera historia, o es una parte de la historia. Y los pasos que llevaron a esa parte de la historia son sumamente dolorosos y muy aislantes y llenos de inseguridades. Y yo pasé por eso".