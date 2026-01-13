Animales del zoológico de Río de Janeiro disfrutan helados en el calor abrasador del verano

Compartir en:









Un mono araña de mejillas blancas come una paleta en medio del calor del verano, en el BioParque do Rio, en Río de Janeiro, Brasil, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Jaguares, monos y otros animales recibieron una dieta helada preparada según las necesidades de cada especie, dijeron las autoridades del zoológico. A algunos se les ofrecieron frutas congeladas, mientras que otros obtuvieron mezclas que contenían sangre congelada.

Un grupo de monos recibió paletas de sandía de manos de los cuidadores. Un jaguar intentaba sacar paletas de pollo molido de una bandeja que flotaba en su tanque de agua.

“Cuando intenta sacar la comida congelada, termina ingiriendo agua también”, dijo Letizia Feitoza, bióloga del zoológico. “Esto es importante para su hidratación”.

Las autoridades del zoológico señalaron que los alimentos congelados son parte del cuidado rutinario de los animales y ayudan a proporcionar confort térmico durante los períodos de calor extremo. El verano pasado se llevaron a cabo iniciativas similares, cuando las altas temperaturas afectaron gran parte del sureste de Brasil.

Las temperaturas en Río de Janeiro superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) el domingo y el lunes, lo que llevó a las autoridades de la ciudad a emitir una alerta de calor de Nivel 3 y advertir sobre los riesgos para la salud vinculados a la exposición prolongada.

Las altas temperaturas no han impedido que los residentes visiten el Zoológico Bioparque, donde observaron a los animales lamiendo sus rojas paletas.

“Me pareció genial”, dijo Lorena Carvalho, una maestra que visitaba el zoológico. “Creo que les brinda más comodidad”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP