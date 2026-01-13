americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Animales del zoológico de Río de Janeiro disfrutan helados en el calor abrasador del verano

RÍO DE JANEIRO (AP) — Los animales del zoológico BioParque de Río de Janeiro disfrutaron helados y golosinas congeladas el martes, mientras la ciudad enfrentaba un día más de calor extremo en el verano brasileño.

Un mono araña de mejillas blancas come una paleta en medio del calor del verano, en el BioParque do Rio, en Río de Janeiro, Brasil, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado)
Un mono araña de mejillas blancas come una paleta en medio del calor del verano, en el BioParque do Rio, en Río de Janeiro, Brasil, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Jaguares, monos y otros animales recibieron una dieta helada preparada según las necesidades de cada especie, dijeron las autoridades del zoológico. A algunos se les ofrecieron frutas congeladas, mientras que otros obtuvieron mezclas que contenían sangre congelada.

Un grupo de monos recibió paletas de sandía de manos de los cuidadores. Un jaguar intentaba sacar paletas de pollo molido de una bandeja que flotaba en su tanque de agua.

“Cuando intenta sacar la comida congelada, termina ingiriendo agua también”, dijo Letizia Feitoza, bióloga del zoológico. “Esto es importante para su hidratación”.

Las autoridades del zoológico señalaron que los alimentos congelados son parte del cuidado rutinario de los animales y ayudan a proporcionar confort térmico durante los períodos de calor extremo. El verano pasado se llevaron a cabo iniciativas similares, cuando las altas temperaturas afectaron gran parte del sureste de Brasil.

Las temperaturas en Río de Janeiro superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) el domingo y el lunes, lo que llevó a las autoridades de la ciudad a emitir una alerta de calor de Nivel 3 y advertir sobre los riesgos para la salud vinculados a la exposición prolongada.

Las altas temperaturas no han impedido que los residentes visiten el Zoológico Bioparque, donde observaron a los animales lamiendo sus rojas paletas.

“Me pareció genial”, dijo Lorena Carvalho, una maestra que visitaba el zoológico. “Creo que les brinda más comodidad”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter