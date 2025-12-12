Angers somete 4-1 a un Nantes en apuros en la liga francesa

Compartir en:









El visitante llegó al partido con un nuevo entrenador después de que Ahmed Kantari reemplazara a Luís Castro, pero no hubo mejora para un equipo que ahora lleva siete partidos sin ganar en la Ligue 1.

Himad Abdelli abrió el marcador para Angers desde el punto de penalti después de 17 minutos y Sidiki Cherif añadió un segundo gol a los 60.

Nantes albergó esperanzas de remontar cuando Fabien Centonze redujo la diferencia a uno después de 81 minutos.

Pero el delantero camerunés de Angers, Harouna Djibirin, hizo el 3-1 a falta de cinco minutos y Lilian Raolisoa añadió un cuarto con un esfuerzo en solitario en el tiempo de descuento.

El resultado deja a Nantes en el penúltimo lugar con 11 puntos en 16 partidos.

Angers consiguió su cuarta victoria en cinco partidos de liga y ascendió al noveno lugar en la liga de 18 equipos, por encima de Toulouse y Brest.

FUENTE: AP