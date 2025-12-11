Ángel Correa aprovecha pifia y Tigres supera 1-0 a Tigres en la ida de la final mexicana

El argentino abrió la cuenta a la vuelta del descanso, a los 46 minutos, con un disparo rasante tras un pase que le cedió velozmente Diego Lainez, después de recuperar el balón en una muy deficiente salida del arquero Hugo González, quien regaló el esférico.

Jesús Angulo tuvo de inmediato la oportunidad de emparejar por los Diablos Rojos; sin embargo, corrió con mala fortuna al rematar un balón que pasó entre las piernas del arquero Nahuel Guzmán, pero sobre la línea de gol fue despejado por Jesús Garza.

Los escarlatas terminaron con 10 elementos después de sufrir la expulsión de Robert Morales en el descuento por una supuesta conducta violenta.

Tigres se presentará el domingo en el estadio Nemesio Diez de Toluca con la oportunidad de conquistar su novena corona del futbol mexicano, mientras que el conjunto escarlata intentará revertir la desventaja para alcanzar el bicampeonato con su 12do cetro en la historia.

Correa, refuerzo de lujo del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León para este campeonato, celebró su 15ta diana de la temporada en todas las competencias, para reflejar en el marcador la superioridad de los felinos.

El portero González había sido el héroe del Toluca en la primera mitad cuando evitó un tanto a Lainez con un manotazo salvador abajo pasada la primera media hora. Después de dar en su mano, el balón se estrelló en el travesaño.

En el inicio del complemento, González quiso salir jugando con un toque ante la presión de Correa, pero su pase fue interceptado por Lainez, quien de inmediato cedió con ventaja para que Correa sentenciara con un disparo abajo junto al poste.

Hasta ese momento, Toluca había cedido la iniciativa por completo sin haber hecho ningún disparo a gol en la primera mitad. Hasta que se vieron abajo fue que los Diablos Rojos se animaron a adelantar líneas y Angulo estuvo muy cerca de igualar.

Pero los visitantes dejaron espacios que Tigres quiso aprovechar para hacer contragolpes, sin la fortuna de ampliar la ventaja en la serie.

Correa dejó un par de acciones que se quedaron en la orilla de convertirse en golazos. En la primera mitad hizo un sombrerito con la pierna derecha y luego remató de izquierda apenas por encima del arco.

Después de su tanto, hizo una recepción magistral que quiso definir de tres dedos con un remate que pasó a un lado del poste.

Con este resultado, los enfrentamientos entre Tigres y Toluca llegaron a 23 juegos consecutivos sin que haya una igualada sin goles.

