Andy Schonbaum se acerca al Masters con ventaja de 2 golpes en el Latin American Amateur

LIMA (AP) — El argentino Andy Schonbaum se mantuvo firme con una tarjeta de 68, dos bajo par para construir una ventaja de dos golpes el viernes de cara al fin de semana en el Latin America Amateur Championship.

Schonbaum, de 34 años, ha jugado en 10 de las 11 ediciones del campeonato. Aún no ha terminado entre los diez primeros; su mejor resultado fue un empate en el undécimo puesto en 2020 en Mayakoba, México.

Está en 134, seis bajo par, dos golpes por delante del venezolano Andrés Martínez Benedetti, quien tuvo que conformarse con un 70 en el Lima Golf Club.

El paraguayo Eric Fortlage (66) y el argentino Mateo Pulcini (68) se ubican a tres golpes de distancia. Nueve de los últimos diez ganadores del torneo estaban al menos igulados en el cuarto sitio después de 36 hoyos.

El corte se estableció en 148.

El ganador obtiene un lugar en el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico este año.

___

Golf de AP: https://apnews.com/hub/golf

FUENTE: AP

