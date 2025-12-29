Andy Reid planea regresar como entrenador de los Chiefs la próxima temporada

Compartir en:









Andy Reid, el entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, observa durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Titans de Tennessee, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/John Amis) AP

"Quiero decir, creo que voy a volver, ¿verdad?" Reid comentó a los reporteros locales de Kansas City en una llamada de Zoom. "Si me quieren de vuelta, volveré. Nunca se sabe en este negocio. Esa es una difícil. Pero lo planeo, sí."

Reid, de 67 años, está acostumbrado a responder preguntas sobre su futuro en febrero, después de que los Chiefs han jugado en el Super Bowl, lo cual han hecho en cada uno de los últimos tres años. Pero está menos familiarizado con enfrentar esas preguntas en los últimos días de diciembre, cuando los Chiefs han sido eliminados desde hace tiempo de la contienda de postemporada.

Kansas City tiene un récord de 6-10 mientras se prepara para su final de temporada este fin de semana en Las Vegas.

Reid, quien firmó una extensión de cinco años y 100 millones de dólares con los Chiefs en abril de 2024, pasó sus primeros 14 años como entrenador en jefe de la NFL en Filadelfia, donde llevó a los Eagles a 130 victorias en la temporada regular y diez más en los playoffs. Eso incluyó cuatro temporadas que terminaron en el juego por el título de la NFC y otra que terminó con una derrota en el Super Bowl.

Los últimos 13 años de Reid han sido en Kansas City, donde ha ganado a un ritmo aún mayor.

Con Alex Smith como quarterback los primeros cinco años y Patrick Mahomes bajo el centro desde entonces, los Chiefs han acumulado 149 victorias en la temporada regular y han tenido un récord de 18-8 en los playoffs. Esta temporada terminará con rachas de diez viajes consecutivos a los playoffs, nueve títulos consecutivos de la AFC Oeste, siete apariciones consecutivas en el juego por el título de la AFC y los últimos tres años en el Super Bowl.

En cinco viajes al gran juego, Reid y compañía han traído tres Trofeos Lombardi de regreso a Kansas City. Bill Belichick y Chuck Noll son los únicos entrenadores con más anillos de Super Bowl. Belichick capturó seis de ellos con Tom Brady y los Patriots y Noll ganó cuatro con los Steelers de Pittsburgh. Reid tiene 307 victorias en total. Necesita 18 para superar a George Halas y colocarse tercero en la lista de victorias de carrera de la NFL, detrás de Belichick y Don Shula. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP