El régimen cubano abre procesos penales contra dos familiares del manifestante cubano Andy García

La joven dijo que la represión contra su familia, que coordina la iniciativa "Ayuda a los Valientes del 11J", ha ido incrementándose en los últimos días hasta el punto que agentes de la Seguridad del Estado los persiguen a todas partes.

"Me han contado que las calles de Santa Clara están militarizadas, y es que ellos tienen temor de que se vuelva a ver un 11 de julio, y no es para menos porque es mucho lo que se está viviendo, no solo con los apagones, sino con la miseria que hay, con el hambre que se pasa", dijo la joven cubana al medio independiente.

Los familiares de García Lorenzo, incluyendo su hermana, llevan meses haciendo campaña por la libertad del joven, razón por la cual ellos mismos han sufrido actos de repudio de turbas oficialistas, detenciones, hostigamiento, amenazas y agresiones.

Pese a ello, se han convertido en un ícono de solidaridad, a falta en Cuba de organizaciones que apoyen a prisioneros políticos, pues a través de la iniciativa "Ayuda a los valientes del 11J", que reúne alimentos, aseo y dinero mediante colectas de donantes de Cuba y el extranjero, contribuyen a sostener el suministro de víveres que reciben los reclusos en las visitas.

Fuente: diariodecuba.com