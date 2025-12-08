americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Andrew Nembhard impulsa a los Pacers a una victoria 116-105 sobre los Kings

INDIANÁPOLIS (AP) — Andrew Nembhard anotó 28 puntos y repartió un máximo de temporada de 12 asistencias y ayudó a Indiana a recuperar el control en el último cuarto mientras los Pacers vencieron 116-105 a los Kings de Sacramento el lunes por la noche.

Pascal Siakam (43), de los Pacers de Indiana, maneja el balón hacia la canasta rival durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Kings de Sacramento, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Doug McSchooler)
Pascal Siakam (43), de los Pacers de Indiana, maneja el balón hacia la canasta rival durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Kings de Sacramento, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Doug McSchooler) AP

Bennedict Mathurin agregó 25 unidades y Pascal Siakam anotó 23 para los Pacers, quienes igualaron su mejor marca de la temporada con su segunda victoria consecutiva y mejoraron a 6-18 en general. Indiana ha ganado cuatro de seis después de comenzar 2-16.

Russell Westbrook terminó con 24 tantos, 14 asistencias y 13 rebotes para los Kings en su cuarto triple-doble de esta temporada y el 207 de su carrera. DeMar DeRozan añadió 20 puntos y Zach LaVine tuvo 16.

Indiana estuvo en control gran parte del camino, extendiendo una ventaja de 66-51 al medio tiempo a 77-58 con una bandeja de Nembhard cuando quedaban ocho minutos y medio en el tercer cuarto. Pero los Kings utilizaron un período de 37 puntos para reducir la diferencia a 92-88 al entrar en el cuarto, luego realizaron una racha de 11-0 para abrir una ventaja de 101-97 con una canasta de Westbrook a mitad del período.

Nembhard encestó un triple para detener la marea y Mathurin siguió con uno propio para poner a Indiana de nuevo en la cima con 103-101. Nembhard continuó con otro triple y una bandeja para extender la ventaja de los Pacers a 108-101.

Los Kings (6-18) venían de una victoria en Miami el sábado y estaban intentando ganar dos seguidos por segunda vez esta temporada.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter