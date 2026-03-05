Andrew McCutchen acuerda contrato de ligas menores con los Rangers, según fuente AP

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 22 de agosto del 2025, Andrew McCutchen de los Piratas de Pittsburgh observa su doble remolcador en la primera entrada del juego ante los Rockies de Colorado. (AP Foto/Matt Freed, Archivo) AP

La persona confirmó el acuerdo a la AP bajo condición de anonimato porque el contrato no se había finalizado y aún debía completar un examen físico. McCutchen, de 39 años, ganará 1,5 millones de dólares esta temporada mientras juegue en las Grandes Ligas si es añadido al roster de 40 jugadores, señaló la persona.

McCutchen tiene tres semanas de entrenamiento de primavera para demostrarles a los Rangers que merece un lugar. Están bien posicionados en los jardines con las figuras emergentes Wyatt Langford en el jardín izquierdo y Evan Carter en el jardín central, y con el veterano recién llegado Brandon Nimmo en el jardín derecho.

Aun así, Carter estuvo limitado por lesiones a 63 juegos en 2025, por lo que la profundidad es una preocupación que McCutchen podría ayudar a aliviar. Su bate derecho también podría servir como un complemento natural en el puesto de bateador designado, donde se prevé que el bateador zurdo Joc Pederson tenga la mayor parte del tiempo de juego.

McCutchen jugó las últimas tres temporadas con los Piratas de Pittsburgh, el club que lo seleccionó en la primera ronda en 2005 y con el que debutó en las Grandes Ligas en 2009. McCutchen jugó sus primeros nueve años en la MLB con los Piratas, fue elegido a cinco Juegos de Estrellas consecutivos y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013, al tiempo que se convirtió en uno de los jugadores más populares en la historia de esa franquicia.

McCutchen pasó por otros cuatro equipos entre 2018 y 2022, antes de reunirse con los Piratas. Jugó en 135 partidos la temporada pasada, con 13 jonrones, 57 carreras impulsadas y un OPS de .700.

El redactor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP