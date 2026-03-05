americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Andrew McCutchen acuerda contrato de ligas menores con los Rangers, según fuente AP

Los Rangers de Texas y el veterano jardinero Andrew McCutchen acordaron un contrato de ligas menores el jueves, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - Foto del 22 de agosto del 2025, Andrew McCutchen de los Piratas de Pittsburgh observa su doble remolcador en la primera entrada del juego ante los Rockies de Colorado. (AP Foto/Matt Freed, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 22 de agosto del 2025, Andrew McCutchen de los Piratas de Pittsburgh observa su doble remolcador en la primera entrada del juego ante los Rockies de Colorado. (AP Foto/Matt Freed, Archivo) AP

La persona confirmó el acuerdo a la AP bajo condición de anonimato porque el contrato no se había finalizado y aún debía completar un examen físico. McCutchen, de 39 años, ganará 1,5 millones de dólares esta temporada mientras juegue en las Grandes Ligas si es añadido al roster de 40 jugadores, señaló la persona.

McCutchen tiene tres semanas de entrenamiento de primavera para demostrarles a los Rangers que merece un lugar. Están bien posicionados en los jardines con las figuras emergentes Wyatt Langford en el jardín izquierdo y Evan Carter en el jardín central, y con el veterano recién llegado Brandon Nimmo en el jardín derecho.

Aun así, Carter estuvo limitado por lesiones a 63 juegos en 2025, por lo que la profundidad es una preocupación que McCutchen podría ayudar a aliviar. Su bate derecho también podría servir como un complemento natural en el puesto de bateador designado, donde se prevé que el bateador zurdo Joc Pederson tenga la mayor parte del tiempo de juego.

McCutchen jugó las últimas tres temporadas con los Piratas de Pittsburgh, el club que lo seleccionó en la primera ronda en 2005 y con el que debutó en las Grandes Ligas en 2009. McCutchen jugó sus primeros nueve años en la MLB con los Piratas, fue elegido a cinco Juegos de Estrellas consecutivos y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013, al tiempo que se convirtió en uno de los jugadores más populares en la historia de esa franquicia.

McCutchen pasó por otros cuatro equipos entre 2018 y 2022, antes de reunirse con los Piratas. Jugó en 135 partidos la temporada pasada, con 13 jonrones, 57 carreras impulsadas y un OPS de .700.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter