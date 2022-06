FBI arresta al demócrata de Florida Andrew Gillum por fraude

Embed

En un comunicado, Gillum dijo que el caso tiene motivaciones políticas. “Todas las campañas en que me he postulado se han hecho con integridad. No se equivoquen que este caso no es legal, es político”, dijo.

“Ha habido una diana en mi espalda desde que fui alcalde de Tallahassee. Entonces no encontraron nada y tengo plena confianza en que mi equipo legal demostrará mi inocencia ahora”.

La audiencia del caso está prevista para el miércoles por la tarde en un tribunal federal de Tallahassee.

Fuente: elnuevoherald.com