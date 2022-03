" Desde hoy ya no soy miembro del MSI . No soy fundadora, ni coordinadora, por lo que mi salida no ocasionará mucho perjuicio a las líneas de trabajo centrales del movimiento ahora mismo. Cuando entré al MSI, ya el grupo existía hace rato con un trabajo sostenido, que seguirá", escribió Ramos en su cuenta de Facebook.

" Enfatizo que mi decisión no se debe al proyecto del Diálogo Nacional. Luis (Manuel Otero Alcántara) mismo me explicó el proyecto cuando se lanzó la convocatoria por allá por febrero del 2021 y sé que no se trataba de ningún diálogo con el Gobierno de Cuba ", añadió la curadora.

"Sin embargo, creo que hay discusiones que nacen muertas, justo porque involucran palabras secuestradas (como es la de diálogo ahora mismo) y no voy a entrar en esa arena, si no lo creo provechoso y menos por emplazamientos de terceros", escribió.

La curadora de arte dijo que tiene que centrarse en su meta más inmediata: su regreso a Cuba. "La batalla que estoy librando está en otro lugar y debo ser consecuente con eso. Confieso que estoy cansada de despertarme por la mañana y tener cientos de mensajes preguntándome por algo en lo que no he participado de manera activa y que no tengo por qué explicar si hay otros que pueden y deben hacerlo mejor que yo. Hablar por ellos sería irresponsable", añadió.

"La batalla que estoy llevando a cabo en este minuto me coloca en una situación extrema, donde tengo pocos asideros: ni país, ni casa, ni la posibilidad de estar con mi hijo y mi familia, ni trabajo fijo....Es una situación de indefensión que prefiero llevar hasta el final, mirándola de frente en su crudeza, porque así soy, sin medias tintas", afirmó.

Embed

"Cayó por su propio peso entrar y creo que, de la misma manera, ahora cae por su propio peso salir", escribió la curadora, que ingresó a la organización tras unirse al acuartelamiento de un grupo de activistas en la sede del MSI en noviembre pasado.

"Uno debe escuchar determinadas voces internas que te señalan el camino, yo creo en esas voces espirituales y no puedo desoírlas por mucho tiempo. Si Luis y Maykel estuvieran libres seguramente tuvieran opiniones diferentes al respecto, seguro nos fajaríamos, pero hasta una discusión con ellos tiene sentido, son los interlocutores que quisiera tener. Por desgracia es imposible ahora", afirmó Ramos.

"De más está decir que eso no disminuye en nada mi compromiso con ellos y con Cuba. Ya he dicho antes que a Maykel no le suelto la mano ni aunque él me lo pida. Seguiré trabajando en todo lo que he hecho hasta ahora y para lo cual he cultivado alianzas muy diversas, dentro y fuera del MSI. Sigo creyendo como siempre en la gestión colectiva y en la solidaridad y la empatía como actores del cambio que ya estamos construyendo", continuó.

Ramos expresó que, a pesar de su salida del grupo, este representa para ella "libertad" y añadió que siempre estará en su corazón "como algo entrañable".

La activista cubana Anamely Ramos se encuentra actualmente en la ciudad de Washingtonreclamando frente a la Embajada de Cuba su regreso a la Isla, el cual ha sido impedido en dos ocasiones por parte del régimen de la Isla.

Ramos residió por un año en México mientras estudiaba un doctorado y luego visitó Miami por unos meses antes de intenta regresar a Cuba. El 16 de febrero a través de la aerolínea por la que viajaría, American Airlines, fue notificada de la prohibición del Gobierno cubano de acceder a su país.

Luego adquirió otro pasaje para el día 27 y, tras obtener la misma respuesta, ha mantenido una serie de protestas y reclamaciones en torno a la violación de sus derechos como ciudadana cubana.

Fuente: diariodecuba.com