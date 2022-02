American Airlines acata orden del régimen cubano e impide a Anamely Ramos abordar vuelo a Cuba

Cerca de las ocho de la mañana de este martes la aerolínea American Airlines le comunicó a la activista Anamely Ramos , ciudadana cubana, quien tiene residencia en la isla, que no podrá regresar a su país. La decisión proviene directamente de la Plaza de la Revolución que ve en esta delgada joven una amenaza existencial para mantener su poder absoluto.

"Existe un protocolo con Cuba, que existe con todos los países, que los obliga a acatar las regulaciones migratorias de esos Estados", algo que aplica a todas las aerolíneas y países, le dijeron a Ramos según su testimonio.

Sin embargo, apuntó que los funcionarios de la aerolínea no aclararon si ese protocolo es público.

"Habría que ver por qué las aerolíneas aceptan un protocolo que viola los derechos humanos de una persona. Cualquier persona podría verse en mi misma situación", comentó, tras subrayar que esta clase de arbitrariedad ya se ha impuesto a otros cubanos, aunque en su caso hay una diferencia: ella es una ciudadana de la Isla con su residencia activa, y que se encuentra en EEUU con una visa de turista que vence en abril.

"No podemos simplemente dar la espalda e irnos, porque si no esto nunca va a cambiar. La frontera de Cuba tiene que seguir estando en Cuba, no en el aeropuerto de Miami o en la puerta de American Airlines. Si tienen un problema conmigo lo tienen que resolver conmigo en Cuba. Cuba está provocando un problema migratorio con EEUU a través mío", subrayó.

Embed

Anunció además que si se ve obligada a salir del aeropuerto, donde tiene planificado quedarse, "acamparé en un lugar público. Ahora mismo no tengo casa, no tengo país. Quiero que este problema se resuelva porque tengo todo el derecho a regresar a mi país".

Llamó a los medios de comunicación a presionar y a exigir responsabilidad a American Airlines por hacerse cómplice de una política del régimen cubano de la que son responsables por el hecho de acatarla.

América Noticias se comunicó con American Airlines sobre este caso. La aerolínea dijo que eran conscientes de la situación pero que por el momento no emitirán declaraciones. American Airlines recordó que los requisitos de entrada y la admisibilidad de los viajeros los determinan las autoridades de cada país, no las aerolíneas.

Según convenios internacionales vigentes revisados por América TeVé, las aerolíneas tienen la obligación de enviar a las aduanas receptoras los listados de pasajeros y los países tienen la potestad de negar o permitir la entrada de los pasajeros.

Mario J. Pentón