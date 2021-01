Ben Affleck tiró a la basura una gigantografía de su ex, Ana de Armas

Según las versiones, Affleck mismo pidió que se retire de su residencia la fotografías de su ex, que había sido un regalo de sus hijos y que estuvo varias semanas en la puerta de su residencia. En las redes comenzaron a especular sobre la identidad de la persona que efectivamente tiró la gigantografía a la basura ante los flashes de los reporteros.

Una de las personas señaladas fue el hermano de Ben, el ganador del Oscar Casey Affleck. El rumor cobró tanta fuerza que el mismo Casey debió desmentirlo. “No, ese no soy yo”, le dijo el actor a Entertainment Tonight. “Muchas personas me mandaron esa foto y yo iba a tuitear algún chiste o respuesta, pero nada me parecía apropiado. El hombre de la foto definitivamente no soy yo”, declaró el protagonista de “Manchester by the sea”.

image.png

“Ha sido un año muy duro para las relaciones de pareja. Yo estoy soltero, pero apuesto a que hay muchas personas para las que las relaciones han sido un desafío”, dijo Casey cuando fue consultado sobre el estado sentimental de su hermano sin profundizar en el tema, pero sí teniendo muchos halagos para su ya ex cuñada: “Es la persona más dulce, divertida y encantadora. No tendrá problemas en conocer a otra persona”, declaró.

El actor de 45 años, quien está promoviendo su película “Our Friend”, también tuvo lindos comentarios sobre De Armas como actriz. “Vi su actuación como Marilyn Monroe en la película Blonde, que aún no ha salido, y apuesto a que se va a llevar muchos premios”, dijo. “Ella va a tener un buen año, no me preocupo mucho por ella”.

“Yo estaré ahí para ayudar a Ben a pasar por esto, pero no creo que él tendrá ningún problema tampoco”, declaró el actor sobre su hermano. “Mi consejo para ellos sería: Sí, piénsenlo bien, porque la cuarentena sin pareja no es divertida”.

image.png

Los actores se enamoraron en el rodaje del thriller “Deep Water” a fines del 2019. Affleck, de 48 años, y de Armas, de 32, fueron vistos juntos por primera vez en marzo de 2020, cuando pasaron unos días en La Habana, Cuba. Luego se dirigieron a Costa Rica, donde disfrutaron de unas vacaciones románticas antes de volver a los Estados Unidos.