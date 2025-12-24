americateve

Amorim dice que Fernandes se perderá el juego del United contra Newcastle pero se muestra optimista

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, se mostró optimista sobre las lesiones de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, aunque confirmó que ambos centrocampistas se perderán el partido de la Premier League del viernes contra el Newcastle.

Bruno Fernandes, centro, del Manchester United, intenta un tiro a la portería durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Aston Villa y Manchester United, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Birmingham, Inglaterra. (Jacob King/PA via AP)
Bruno Fernandes, centro, del Manchester United, intenta un tiro a la portería durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Aston Villa y Manchester United, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Birmingham, Inglaterra. (Jacob King/PA via AP)

Fernandes se agarró el muslo y sufrió una lesión de tejidos blandos en la derrota del United ante el Aston Villa el domingo, después de lo cual Amorim inicialmente dijo que temía que su capitán estuviera fuera "por un tiempo".

Sin embargo, antes del único partido del Boxing Day en la Liga Premier, Amorim suavizó su opinión sobre la gravedad de la lesión de Fernandes y también sobre el problema en la pantorrilla que sufrió Mainoo, quien se perdió el partido contra el Villa.

“No para este partido”, dijo Amorim el miércoles sobre la posibilidad de que alguno de los jugadores esté disponible para enfrentar al Newcastle en Old Trafford.

“Están recuperándose. No creo que eso vaya a tomar mucho tiempo. Creo que Kobbie regresará más rápido que Bruno”.

Preguntado sobre el tiempo de ausencia de Fernandes, Amorim añadió: “No quiero decir, tengo una idea pero veamos”.

El mediocampista portugués de 31 años ha comenzado todos los partidos de la Liga Premier esta temporada y ha sido el jugador más creativo de la liga esta campaña, creando 51 oportunidades. Jeremy Doku del Manchester City es su rival más cercano con menos de 40. El United ha perdido seis y empatado uno de los últimos siete partidos en los que Fernandes no ha comenzado.

“Necesitamos tomar lo bueno —si es que hay algo bueno en eso— que muchas personas necesitan dar un paso adelante y entender que no podemos depender de un solo jugador para todo", dijo Amorim.

“Confío en que podemos ganar cualquier partido”, añadió.

FUENTE: AP

