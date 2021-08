AMN-CLI TORMENTAS-ATLANTICO

urn:publicid:ap.org:5cd6e31a4d084f6992b057261ad04c38AMN-CLI TORMENTAS-ATLANTICO2021-08-31T06:30:31.684Z2021-08-31T06:30:19ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.AMN-CLI TORMENTAS-ATLANTICOGerald HerbertSTAFFGHCaption Writertmedrano|File|Filed|8/31/2021 6:30:19 AMEDITORThe Associated PressJerilyn Collins regresa a su destrozada casa con la ayuda de un camión para inundaciones de la Guardia Nacional de Luisiana para recuperar medicamentos para ella y su padre y algunos objetos más, tras ser evacuada luego del paso del huracán Ida, en LaPlace, Luisiana, el 30 de agosto de 2021. (AP Foto/Gerald Herbert) TrueGerald HerbertGHtmedrano|File|Filed|8/31/2021 6:30:19 AMASSOCIATED PRESS-----SPANLAGH117AMN-CLI TORMENTAS-ATLANTICO21243231801619PhotoAP2021-08-30T19:04:58Zurn:publicid:ap.org:5cd6e31a4d084f6992b057261ad04c380Usable2021-08-31T06:30:19Z