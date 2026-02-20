americateve

Amiri anota de nuevo, pero Mainz empata 1-1 con el Hamburg

MAINZ, Alemania (AP) — Nadiem Amiri anotó su séptimo gol en siete partidos con el Mainz, pero un tanto desviado en la segunda mitad del jugador del Hamburg Fabio Vieira aseguró el empate el viernes 1-1 en la Bundesliga.

Jordan Torunarigha del Hamburg y Stefan Ball del Mainz en acción durante el encuentro de la Bundesliga el viernes 20 de febrero del 2026. (Torsten Silz/dpa via AP) AP

El Mainz buscaba volver a la senda del triunfo tras una derrota 4-0 ante el Borussia Dortmund la semana pasada y se puso en ventaja gracias a una volea precisa de Amiri tres minutos antes del descanso.

Sin embargo, tras 19 minutos en el segundo tiempo el tiro libre de Vieira rozó el muro del Mainz, y no le dio ninguna oportunidad al arquero Daniel Batz.

El punto ayudó al Mainz a subir un puesto, hasta el 13mo lugar.

El Hamburg está invicto en seis partidos y se ubica en el noveno lugar.

___

FUENTE: AP

