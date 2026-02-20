Amiri anota de nuevo, pero Mainz empata 1-1 con el Hamburg

Compartir en:









Jordan Torunarigha del Hamburg y Stefan Ball del Mainz en acción durante el encuentro de la Bundesliga el viernes 20 de febrero del 2026. (Torsten Silz/dpa via AP) AP

El Mainz buscaba volver a la senda del triunfo tras una derrota 4-0 ante el Borussia Dortmund la semana pasada y se puso en ventaja gracias a una volea precisa de Amiri tres minutos antes del descanso.

Sin embargo, tras 19 minutos en el segundo tiempo el tiro libre de Vieira rozó el muro del Mainz, y no le dio ninguna oportunidad al arquero Daniel Batz.

El punto ayudó al Mainz a subir un puesto, hasta el 13mo lugar.

El Hamburg está invicto en seis partidos y se ubica en el noveno lugar.

FUENTE: AP