American Airlines recibe autorización para reanudar vuelos a Venezuela

American Airlines recibió el miércoles autorización para convertirse en la primera aerolínea estadounidense en reanudar vuelos a Venezuela.

Aviones de American Airlines en la terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, el 29 de enero de 2026, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo) AP

La aerolínea anunció su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero pasado, el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte la reapertura del espacio aéreo comercial sobre la nación sudamericana después de la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

Aunque el Departamento de Estado mantiene su recomendación para que los estadounidenses no viajen a Venezuela, el gobierno allanó el camino para que American Airlines empiece a programar vuelos hacia ese país.

American Airlines fue la última aerolínea de Estados Unidos en realizar vuelos a Venezuela antes de suspender sus operaciones en 2019 entre Miami y la capital, Caracas, y la ciudad de Maracaibo. La aerolínea indicó que por el momento no hay detalles disponibles sobre qué vuelos programará entre Estados Unidos y Venezuela.

El plan podría permitir que venezolanos y estadounidenses regresen a vacacionar en sus países de origen, tal como solían hacerlo regularmente antes del deterioro en las relaciones diplomáticas entre las dos naciones en 2019. Al dar a conocer su plan en enero pasado, American Airlines señaló que daría a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y buscar nuevas oportunidades de negocios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

