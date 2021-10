Entrevista a la Artista Manira para América Tevé

2. ¿Qué se siente estrenar tu primer álbum como solista?

Increíble. De pana trabajé mucho para esto. Se siente gratificante conmigo misma, siento satisfacción y orgullo a la vez por haberlo logrado. Es el primer paso grande que doy porque en este EP yo hablo de mi vida personal y eso es un gran paso para mi por que en mis anteriores canciones no había expresado lo que he vivido, siento y quiero sino que eran canciones mas comerciales.

3. ¿Qué géneros incluyes en tu nuevo disco?

Incluyo varios géneros urbanos fusionamos con música árabe. Yo me considero una artista urbana y quise explorarme a mi misma para conectarme con mi publico y ver que les gusta. Por esto fue que quise explorar estos géneros urbanos agregándole mis raíces árabes. Todas las canciones de géneros urbanos que hice contienen instrumentos y música árabe.

4. ¿Cómo fueron las grabaciones de las canciones del EP?

Primero compuse las canciones con mi guitarra. Luego fui al estudio de mi productor y empezamos a crear los beats de música etnica. Las canciones acústicas fueron de las que mas me he disfruté grabar porque le agregamos violines, piano, guitarras y era “graba aquí, graba allá”. El EP lo tenía planeado desde hace 7 meses. Lo comencé a hacer en Venezuela y luego vine aquí a Mexico a terminarlo. En el proyecto se involucraron muchas personas que me ayudaron de corazón, me apoyaron de buena fe, estas personas Dios las puso en mi camino para avanzar con todo el amor del mundo.

5. ¿Por qué tu álbum se llama iluminación y que significa para ti?

Después de la tormenta sale el sol y después de los momentos oscuros viene la iluminación. Como ya te había dicho, el EP, habla de mi vida personal y yo vengo de una cultura fuerte sobretodo para las mujeres. Crecí viendo muchos limites e injusticias, era un mundo oscuro por así decirlo. Con este EP de iluminación estoy dando un paso en mi camino. El EP para mi es una iluminación en mi camino. Aparte Manira es un nombre árabe que traducido al español significa iluminación.

6. ¿Tiene algún parecido la cultura árabe en comparación con la latinoamericana en temas de desigualdad de género?

Si son parecidas en algunos aspectos pero siento que Latinoamérica a avanzado mucho y ha dado más importancia al puesto de la mujer, pero si en varios aspectos son parecidos cuando hablamos de que al hombre latino le gusta ser bien atendido por su mujer por así decirlo. En la cultura árabe es una obligación social vivir y ser para tu marido y tus hijos. Si tiene parecido pero en diferentes escalas. A pesar de que la cultura ha avanzado mucho igual hay cosas que siguen mal. No es lo mismo el puesto que tiene la mujer en la industria musical latina que el del hombre, por ejemplo.

El álbum “Iluminación” ya lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales visitando este link https://orcd.co/iluminacion_pre