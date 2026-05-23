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América se impone 5-3 al Spirit de Washington y gana título de la Copa de Campeonas W de Concacaf

PACHUCA, México (AP) — Irene Guerrero anotó el gol de la ventaja a los 79 minutos y Scarlett Camberos agregó otro en el descuento para sellar el sábado una victoria 5-3 del América de México sobre el Spirit de Washington en la final de la Copa de Campeonas de la CONCACAF.

Scarlett Camberos, del América de México, levanta la copa de Campeonas de la Concacaf tras vencer en la final al Spirit de Washington, el sábado 23 de mayo de 2026 en Pachuca (AP Foto/Fernando Llano)
Scarlett Camberos, del América de México, levanta la copa de Campeonas de la Concacaf tras vencer en la final al Spirit de Washington, el sábado 23 de mayo de 2026 en Pachuca (AP Foto/Fernando Llano) AP

Fue la segunda edición del certamen regional para clubes femeninos. Gotham, el campeón defensor, cayó 3-0 ante Pachuca en el partido por el tercer lugar disputado más temprano en el Estadio Hildalgo.

América tomó la ventaja a los 22 minutos, cuando Aylín Aviléz empujó el balón a la red tras un pase de Camberos. Las Águilas ampliaron la diferencia a los 27 con el gol de Geyse.

Sofia Cantore recortó el déficit del Spirit, de la NWSL, con un disparo de unos 35 metros. Rosemonde Kouassi empató el marcador 2-2 apenas 35 segundos después de iniciada la segunda mitad.

Kouassi picó el balón para su segundo gol a los 58, lo cual dio la ventaja al Spirit. Fue la máxima goleadora del torneo con seis tantos en total.

Pero Geyse aprovechó un error de la portera del Spirit, Sandy MacIver, para anotar su segundo a los 61 e igualar el encentro 3-3.

Guerrero remató desde la frontal del área y colocó el balón en la esquina inferior derecha a los 79, tras otra asistencia de Camberos.

Camberos, capitana de América, anotó a los seis minutos del tiempo de descuento para asegurar el triunfo. Fue elegida la mejor jugadora de la final con un gol y dos asistencias.

“Obviamente, el resultado duele un poco, pero el esfuerzo del equipo fue increíble: estar dos goles abajo y regresar para empatar", comentó Kate Wiesner del Spirit. “Creo que hoy mostramos mucha resiliencia, que es lo que queremos que forme parte de nuestro ADN como Spirit. Y estoy muy orgullosa de la lucha que dimos”.

El Spirit avanzó a la final con una victoria 1-0 sobre Pachuca en semifinales. América derrotó a Gotham por 4-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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