Uruguay despide a embarazada desaparecida en la dictadura, cuyos restos se hallaron en un cuartel

Miembros del Partido Comunista de Uruguay rinden tributo a Amelia Sanjurjo en su funeral en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, el jueves 6 de junio de 2024. La Fiscalía uruguaya confirmó que los restos humanos encontrados en junio de 2023 en el Batallón 14 del Ejército uruguayo pertenecen a Sanjurjo, víctima de la dictadura de 1973-1985 que tenía 41 años y estaba embarazada cuando fue desaparecida. (AP Foto/Matilde Campodónico)