República Dominicana presenta a Cabarete como uno de los destinos paradisíacos más impresionantes del mundo para el turismo de surf

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Ubicado en la costa norte dominicana, Cabarete es reconocido como la capital de la aventura del Caribe, un lugar donde las olas, el viento, las playas infinitas y la energía tropical se combinan para crear experiencias únicas.

La campaña destaca este paraíso no solo como un destino deportivo, sino como un punto de encuentro para quienes buscan bienestar, naturaleza, gastronomía, cultura caribeña y un estilo de vida lleno de libertad y conexión.

Con sus paisajes espectaculares y su comunidad vibrante, República Dominicana continúa fortaleciendo su presencia mundial mostrando que Cabarete es mucho más que una playa: es una experiencia donde la aventura y la felicidad se encuentran.

Cabarete: Surf & Wind City del Caribe.

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