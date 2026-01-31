americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Amen Thompson coquetea con triple doble e impulsa a Rockets a triunfo emocionante ante Mavericks

HOUSTON (AP) — Amen Thompson anotó 21 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes para llevar el sábado a los Rockets de Houston hacia una victoria de 111-107 sobre los Mavericks de Dallas.

Alperen Sengun, de los Rockets de Houston, dispara frente a Naji Marshall, de los Mavericks de Dallas, el sábado 31 de enero de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith)
Alperen Sengun, de los Rockets de Houston, dispara frente a Naji Marshall, de los Mavericks de Dallas, el sábado 31 de enero de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Una volcada de alley-oop de Thompson puso a Houston arriba por cuatro puntos con menos de dos minutos por jugar, un minuto antes de que los Mavericks anotaran los siguientes cuatro, con canastas del novato Cooper Flagg y Naji Marshall, para empatar el marcador.

Una bandeja de Alperen Sengun puso a Houston en ventaja con 28,6 segundos restantes antes de que Flagg fallara un tiro en la pintura en el otro extremo. Los Rockets capturaron el rebote, y una clavada de Tari Eason puso el marcador 111-107 con 14,4 segundos por jugar.

Un intento de triple de Flagg rebotó en el aro después de eso, poniendo fin al partido.

Flagg lideró a los Mavericks con 34 puntos y 12 rebotes, un encuentro después de que el joven de 19 años estableció el récord de la NBA, de más puntos por parte de un adolescente con 49 en una derrota ante Charlotte el jueves. El sábado fue el quinto duelo de esta temporada con al menos 30 puntos para la primera selección del draft del año pasado.

Jabari Smith Jr. añadió 19 puntos para los Rockets y Sengun totalizó 14 puntos y 14 rebotes.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter