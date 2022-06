Reportan despliegue policial en el Cerro tras citación del régimen a Amelia Calzadilla

La joven ha sido citada para presentarse este lunes a las 11 am, en el gobierno del Cerro y advierte que teme que le pueda suceder algo

En su diálogo, explica que luego de conocerse el video, a su casa fueron “los compañeros del Partido del Cerro, yo no sé si son de la seguridad porque no presentaron ninguna identificación… y se sentaron en la sala y me pidieron honestidad y yo fui honesta”.

Asimismo, explica que “yo les dije mi sentir, que es el de un gran por ciento de los cubanos. Tú vas al consultorio, a la cola del pollo o a la escuela y escuchas a las personas quejándose, solo que esas personas no tienen valor para hacer su queja de esta manera…”

Igualmente, desmintió a las ciberclarias que la acusan por tener las mínimas condiciones de vida y dijo que “las pocas cosas materiales que tiene no las va a justificar”; a la vez, reflexionó sobre la miseria humana que posee el cubano y la manera en la que la dictadura ha adoctrinado, al punto de que muchos creen que una lámpara de techo es un lujo.

Por otro lado, la valiente mujer, es capaz de olvidar las repercusiones por el amplio alcance logrado por su video y colocar como su principal preocupación la salud de sus padres ancianos.

“Yo no puedo dejar que la gente vaya difamando de mí, sin haber hecho nada…” acota Amelia, quien ha dado voz a miles de cubanos que padecen por causa del régimen y quien, incluso, perdió a un hermano, no por falta de atención de los médicos, sino porque estos no cuentan con los recursos necesarios para salvar una vida, rememoró.

