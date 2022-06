Actriz cubana sale en defensa de Amelia Calzadilla: "Ella tuvo el valor de no quedarse callada"

“Así vendimos: huevos, jabones, chiclets, barras de guayaba, cebollas y ajos que me daba mi tío Nene para ayudarme. Eso era para poder merendar en la beca de arte y no pasar tanta hambre en el período especial”, reflejó.

“Me pongo uñas, con el dinero que no me manda nadie y porque quiero. No disfruto del lujo, mi casa es modesta, el que me conoce lo sabe. Mi corazón está al lado de mi pueblo”, agregó.

Sierra señaló que Amelia no dijo ni una sola mentira en su directa y que cuenta con todo su apoyo.

También exigió respecto hacia la joven,, la cual ha recibido algunos ataques a través de las redes sociales por personas que simpatizan con el régimen cubano.

“Un respeto, ofendiendo a Amelia también me ofendes a mí, que tuve una madre que trabajó toda la vida y nunca tuvo un retiro digno, como le pasa a la mayoría de los cubanos. Ella tuvo el valor de no quedarse callada”, sentenció.

Carlos Martínez | americateve.com

