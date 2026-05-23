Ambiente sombrío rodea carrera de NASCAR tras muerte de Kyle Busch

ARCHIVO -- Connor Zilisch se prepara para competir en una carrera de la NASCAR en Austin, Texas, el 2 de marzo de 2025 (AP Foto/Stephen Spillman, archivo) AP

Por primera vez en su vida, a Zilisch le costó motivarse para ir al autódromo.

No es el único que lidia con la repentina y trágica muerte de la superestrella de esta serie de automovilismo, de 41 años.

Los 39 pilotos de la Cup Series regresan a la pista este domingo por la noche para la carrera Coca-Cola 600, apenas tres días después de la muerte de Busch, quien acumuló más victorias (234) que cualquier otro en las tres series nacionales de NASCAR.

Según un comunicado difundido el sábado por su familia, una neumonía grave evolucionó a sepsis y derivó en complicaciones rápidas y abrumadoras que llevaron a la muerte de Busch.

“Simplemente no se siente como un fin de semana de carrera real”, comentó Zilisch. “Como que todo el ambiente en el garaje es inquietante. Está lúgubre. Es que... va a ser duro el domingo, sin duda. Va a haber mucha emoción. Va a ser triste”.

La lluvia obligó a cancelar la clasificación del sábado, y el cielo gris y encapotado sirvió como telón de fondo apropiado para el ánimo sombrío que envolvía al Charlotte Motor Speedway y su pista de 1 1/2 millas.

Joey Logano, exrival de Busch, señaló que no hay absolutamente nada normal en este fin de semana.

“Definitivamente es un ambiente muy distinto. Nunca había sentido algo así en el autódromo”, expresó Logano. “Simplemente ves menos sonrisas y todo el mundo está triste. Es una emoción que todos estamos sintiendo —tan cruda como puede ser— y todos tratamos de manejarla a nuestra manera. Hay emociones bastante pesadas en nuestros corazones”.

El piloto Zane Smith añadió: “Esto no parece real. ... Él era Superman”.

El campeón defensor de la carrera, Ross Chastain, manifestó que conoce una sola manera de afrontar la muerte de Busch.

“Salir a correr”, dijo Chastain, quien celebró la victoria de 2025 remontando posiciones y estrellando sandías en la pista desde el techo de su auto, su sello característico.

“Sé que, con Kyle, eso es lo que él querría hacer. Así que no tengo ninguna duda de venir, ponerme a trabajar y salir a correr”, agregó Chastain. “Es lo que hacemos”.

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FUENTE: AP