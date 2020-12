Amazon lanza su primer taxi sin conductor del mundo

“Amazon ha firmado un acuerdo para adquirir Zoox, una empresa con sede en California que trabaja para diseñar vehículos autónomos de transporte desde cero”, anunció la compañía en junio a través de su blog.

Entre tanto, este lunes se dio a conocer el automóvil pensado para realizar viajes privados. Es eléctrico y cuenta con espacio hasta para cuatro pasajeros. En el auto no hay asiento de conductor, ni volante porque es 100% autónomo.

“Zoox proporcionará servicios de movilidad en entornos urbanos densamente poblados. Nos encargaremos de la conducción, carga, mantenimiento y actualizaciones de nuestra flota de vehículos. El usuario simplemente pagará por el servicio”, se explica en el sitio oficial de la compañía.

El vehículo se destaca por ofrecer capacidades de conducción bidireccional ya que no hay una parte delantera y otra trasera. También es capaz de utilizar la dirección en las cuatro ruedas para realizar todo tipo de maniobras. Esto le permite deslizarse por espacios reducidos, sin inconveniente ya que puede cambiar de dirección fácilmente, sin necesidad de retroceder.

Zoox, además, combina una serie de cámaras, radares y sensores led ubicados en las cuatro esquinas de la carrocería lo cual elimina los puntos ciegos ya que ofrece una cobertura de 360 grados.

El automóvil es capaz de alcanzar una velocidad de 120 Km por hora, según aseguró un vocero de la compañía al sitio CNBC. Además, integra una batería de 133 kWh que es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 16 horas con una sola carga.

Zoox está probando sus vehículos en Las Vegas, Nevada y San Francisco, California. Las pruebas ayudan a mejorar el sistema de conducción ya que se acumulan horas de entrenamiento que nutren el sistema de inteligencia artificial del vehículo

A futuro la compañía planea lanzar una app para que los usuarios puedan comenzar a usar este servicio de traslado, aunque todavía no se dijo cuándo lo harán.

