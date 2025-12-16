Amada y criticada, la BBC enfrenta demanda de Trump por 10.000 millones de dólares

ARCHIVO - Peatones se reflejan al caminar frente a la BBC Broadcasting House en Londres, el martes 11 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo) AP

La emisora nacional británica se ha disculpado con Trump por la forma en que editó un discurso en el programa, pero afirma que se defenderá de la demanda por difamación.

La BBC no es la primera organización de medios en recibir una demanda del presidente. Pero su posición se complica por su estatus como emisora pública financiada por los contribuyentes y su prestigio como una institución nacional estrechamente vigilada.

La BBC fue fundada en 1922 como un servicio de radio para "informar, educar y entretener", un mantra que sigue siendo central en su autoimagen.

Lanzó el primer servicio de televisión del mundo con programación regular en 1936 y ayudó a convertir la televisión en un medio de masas cuando muchos británicos compraron un televisor específicamente para ver la coronación de la Reina Isabel II en 1953.

Opera 15 canales de televisión nacionales y regionales en el Reino Unido, varios canales internacionales, 10 estaciones de radio nacionales, docenas de estaciones de radio locales, el servicio de radio World Service que abarca el mundo y una abundante producción digital, incluido el servicio de streaming iPlayer.

Además de su producción de noticias, tiene una gran audiencia global para programas de entretenimiento como "Doctor Who", "EastEnders", "The Traitors" y "Strictly Come Dancing".

La BBC se financia con fondos públicos

La emisora se financia con una tarifa de licencia anual, actualmente fijada en 174,50 libras (230 dólares), pagada por todos los hogares del Reino Unido que ven televisión en vivo o cualquier contenido de la BBC.

La tarifa de licencia ha tenido durante mucho tiempo opositores, no menos que las emisoras comerciales rivales, y han aumentado su volumen en una era de streaming digital cuando muchas personas ya no tienen televisores o siguen horarios de televisión tradicionales.

La carta constitutiva de la BBC, que establece el precio de la licencia, se revisa una vez cada década, y la última ronda del proceso comenzó el martes. El gobierno laborista de centro-izquierda indica que garantizará que la BBC tenga una financiación "sostenible y justa", pero no ha descartado reemplazar la tarifa de licencia con otro modelo de financiación.

Gestionar la emisora se ha convertido en asunto político

La emisora está obligada por los términos de su carta a ser imparcial en su producción. No es una emisora estatal subordinada al gobierno del Reino Unido, pero está supervisada por una junta que incluye tanto personal de la BBC como personas designadas por políticos.

Con frecuencia es un tema político, con los conservadores criticando una inclinación izquierdista en sus programas de noticias y algunos liberales acusándola de tener un sesgo conservador.

Ha batallado repetidamente con los gobiernos británicos por la independencia editorial, desde la huelga general de 1926, cuando el ministro del gabinete Winston Churchill intentó tomar el control de las ondas, hasta una batalla con el gobierno de Tony Blair sobre la inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak en 2003.

Recientemente ha sido criticada por su cobertura de temas transgénero y la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. En febrero, la BBC retiró un documental sobre Gaza de su servicio de streaming luego que se supo que el narrador infantil era hijo de un funcionario del gobierno liderado por Hamás.

Documental que enfureció a Trump

La demanda surge de una edición de la serie de actualidad "Panorama" de la BBC titulada "Trump: ¿Una segunda oportunidad?" que se emitió días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El documental, realizado por una compañía de producción externa, unió dos secciones de un discurso dado por Trump el 6 de enero de 2021 en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y "luchar con todo".

Al hacerlo, hizo parecer que Trump estaba dando luz verde a sus seguidores para asaltar el Capitolio de Estados Unidos cuando el Congreso se disponía a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020 que Trump alegó falsamente que le habían robado.

La BBC se disculpó el mes pasado y dos de sus principales ejecutivos renunciaron.

Los abogados de Trump dicen que el programa retrató falsamente al presidente como un "insurgente violento", causó "un daño económico masivo a su valor de marca" y fue un "intento descarado" de interferir en las elecciones de Estados Unidos.

La demanda, presentada en un tribunal de Florida, busca 5.000 millones de dólares en daños por difamación y 5.000 millones por prácticas comerciales desleales.

Riesgo legal

La BBC señaló en un comunicado que "defenderemos este caso. No vamos a hacer más comentarios sobre procedimientos legales en curso".

El abogado de medios Mark Stephens dijo que Trump y sus abogados enfrentan varios obstáculos. Deben probar que el programa de la BBC se mostró en Florida y que la gente en ese estado pensó menos de él como consecuencia. Los abogados de Trump argumentan que los suscriptores estadounidenses de BritBox y las personas que usan redes privadas virtuales podrían haberlo visto, pero deben probarlo de manera concluyente, subrayó Stephens, consultor de la firma Howard Kennedy.

"Las acusaciones de difamación son baratas, pero la prueba es costosa", dijo Stephens.

Stephens añadió que los abogados de Trump también tienen que lidiar con el hecho de que las figuras públicas tienen que "soportar los golpes y flechas de los informes incorrectos", que están protegidos bajo la Primera Enmienda.

Aunque muchos expertos legales han desestimado las afirmaciones del presidente contra los medios como de poco mérito, ha ganado algunos acuerdos lucrativos contra empresas de medios estadounidenses y podría intentar aprovechar el error de la BBC para obtener un pago, potencialmente para una organización benéfica de su elección.

La posición de la BBC se complica por el hecho de que cualquier dinero que pague en honorarios legales o un acuerdo proviene del bolsillo de los contribuyentes británicos.

"Creo que el presidente Trump confía en que el público británico no querrá gastar el dinero para defender la demanda, ni querrán pagar ningún dinero en daños a él", afirmó Stephens. "Así que le permite continuar una narrativa de noticias falsas y todas esas otras cosas a un costo bastante bajo en el esquema global de las cosas".

