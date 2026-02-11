Alvarado y Bridges lideran a los Knicks en paliza 138-89 sobre los 76ers

Compartir en:









Jose Alvarado, de los Knicks de Nueva York, se alza para disparar de larga distancia sobre Vj Edgecombe, de los Sixers de Filadelfia, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 11 de febrero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Los Knicks se recuperaron de una derrota en casa en tiempo extra ante los Pacers de Indiana el martes por la noche para conseguir su 10ma victoria en 12 partidos. Dos de esos triunfos han sido contra los Sixers. Los equipos dividieron su serie de cuatro partidos de la temporada.

Alvarado, adquirido la semana pasada procedente de Nueva Orleans, encestó 8 de 13 triples y terminó con cinco robos.

Karl-Anthony Towns aportó 21 unidades y 11 rebotes. Mohamed Diawara anotó 14 puntos. Jalen Brunson, que hizo 40 puntos contra los Pacers, anotó ocho el martes.

Tyrese Maxey encabezó a los 76ers con 32 puntos en tres cuartos, en un partido en el que el equipo jugó sin el pívot Joel Embiid, quien no participó por molestias en la rodilla derecha. VJ Edgecombe añadió 14 tantos y Dominick Barlow anotó 13.

Los 76ers, que perdieron por segunda vez consecutiva y por tercera en cuatro partidos, se quedaron en su menor total de puntos de la campaña; fue apenas su tercer juego por debajo de 100 puntos en esta campaña.

Embiid se perdió su segundo partido consecutivo. No se había perdido juegos en fila desde el 19 y 20 de diciembre. Quentin Grimes se perdió un segundo juego al hilo por enfermedad.

