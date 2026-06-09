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Altuve y Walker impulsan a Astros a triunfo 5-4 sobre Angelinos en 10 entradas

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El venezolano José Altuve anotó la carrera de la ventaja en la décima entrada tras un elevado de out al jardín central corto, y el jardinero izquierdo de los Astros de Houston, Brice Matthews, puso fuera a Mike Trout en el plato en la parte baja para preservar una victoria de 5-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles la noche del lunes.

Mike Trout, derecha, de los Angelinos de Los Ángeles, se barre en el plato pero es puesto fuera en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)
Mike Trout, derecha, de los Angelinos de Los Ángeles, se barre en el plato pero es puesto fuera en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

Christian Walker conectó un sencillo impulsor para Houston ante Kirby Yates con un out en la novena, igualando el juego 4-4.

Altuve comenzó la décima como el corredor automático en segunda base y avanzó a tercera con el sencillo de toque de Matthews. Sam Aldegheri (1-1) ponchó a Cam Smith y consiguió que Jake Meyers elevara para out a Nick Madrigal, quien retrocedía detrás de la segunda base. Altuve salió en pisa y corre y se deslizó a salvo en el plato cuando el receptor Logan O'Hoppe no pudo controlar un bote intermedio en el tiro de Madrigal hacia el plato.

A O’Hoppe se le cargó un error en la jugada, y a Meyers no se le acreditó una carrera impulsada.

Trout inició la parte baja de la décima como el corredor automático en segunda, pero fue eliminado al intentar anotar con un sencillo abriendo la entrada del dominicano José Siri. Su compatriota Bryan Abreu luego ponchó a Jo Adell y retiró a Denzer Guzmán con una línea al jardín izquierdo para su cuarto salvamento.

Josh Hader (1-0) ponchó a los tres bateadores en la novena para llevarse la victoria.

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