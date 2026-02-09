americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alto funcionario de Irán viaja a Omán, posiblemente con mensaje sobre negociaciones

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un alto funcionario de seguridad iraní viajará el martes a Omán, el sultanato del Oriente Medio que ahora está mediando en las conversaciones entre Teherán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica.

ARCHIVO - Ali Larijani, en el centro, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, saluda mientras los simpatizantes de Hezbollah le lanzan arroz para darle la bienvenida, a la salida del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut, Líbano, el miércoles 13 de agosto de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein/Archivo)
ARCHIVO - Ali Larijani, en el centro, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, saluda mientras los simpatizantes de Hezbollah le lanzan arroz para darle la bienvenida, a la salida del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut, Líbano, el miércoles 13 de agosto de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein/Archivo) AP

Ali Larijani, expresidente del Parlamento iraní que ahora se desempeña como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, probablemente lleva la respuesta de su país a la ronda inicial de conversaciones indirectas con los estadounidenses celebrada la semana pasada en Mascate, la capital omaní.

Larijani habrá de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, el principal intermediario en las conversaciones, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, informó la agencia de noticias estatal IRNA. IRNA describió las conversaciones como "importantes", sin detallar qué mensaje llevará Larijani.

Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones la semana pasada en Omán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló el domingo en una cumbre con diplomáticos en Teherán que Irán se mantendría en su posición de que debe poder enriquecer uranio, un importante punto de discordia con el presidente estadounidense Donald Trump, quien bombardeó instalaciones nucleares iraníes en junio durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Esa guerra interrumpió rondas anteriores de conversaciones entre Washington y Teherán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington esta semana, y se prevé que Irán sea el tema principal de discusión, según informó su oficina.

Estados Unidos ha trasladado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra al Oriente Medio para presionar a Irán a llegar a un acuerdo y tener el poder de fuego necesario para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, a través de su Administración Marítima, emitió una nueva advertencia el lunes a los buques estadounidenses en el Estrecho de Ormuz para que "permanezcan lo más lejos posible del mar territorial de Irán sin comprometer la seguridad de la navegación". El estrecho, por el que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado, se encuentra en aguas territoriales iraníes y omaníes. Aquellos que viajan al Golfo Pérsico deben pasar por aguas iraníes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter